مدير الكرة بفريق «صن داونز» يؤكد إنتهاء الاستعدادات للقاء «الزمالك»

مراسل«ONA»:

أكد بيتر ندولفو، مدير الكرة بفريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، أن فريقه استعد جيدًا للقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن ندولفو – في تصريحات صحفية،اليوم الخميس، أن فريقه لا يعنيه أن تكون مباراة العودة بالقاهرة، ولكنه يركز على حصد اللقب القاري الذي اقتربنا منه كثيرًا.

وسيواجه الزمالك فريق صن داونز ذهابًا في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، على أن تكون العودة في برج العرب يوم 23 من أكتوبر الجاري.

وتابع ندولفو: إن فريقه من قبل لعب الذهاب على أرضه وسجل، وعندما لعب خارج أرضه خسر، مضيفًا “عليك أن تفهم أنك عندما تلعب خارج أرضك في مباراة مثل النهائي، يكون هناك جمهور يكون تحت ضغط ، خاصة عندما يستقبل فريقه هدفًا ويتم نقل الضغط للاعبيه”.

وأشار إلى أن فريقه يعاني أمام الفرق التي تشبهه، مثل زيسكو وأنيمبا وفرق الجنوب، أما فيما يخص العرب وفرق شمال إفريقيا، فإنهم هم من سيرون المعاناة، لأنهم لا يفهمون طريقة لعب فرق الجنوب جيدًا.