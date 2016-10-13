تغيب 44 طبيبًا بمستشفى اهناسيا المركزى عن العمل فى بنى سويف

مراسل«ONA»:

كشفت الحملة التى شنتها إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز إهناسيا غرب بنى سويف برئاسة رمضان هلال رئيس إدارة المتابعة، على مستشفى إهناسيا المركزى،عن تغيب 44 طبيبًا عن العمل خلال مرور مفاجئ لإدارة المتابعة.

ورصدت إدارة المتابعة خلال جولتها بالمستشفى غياب 44 طبيبًا، منهم 41 طبيبًا تركوا العمل رغم توقيعهم بالسجلات و3 أطباء غياب من أول اليوم.

من جانبه أحال المحاسب سرور سعد، رئيس مدينة إهناسيا، الواقعة للدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بتوصية بإحالة الاطباء للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة.