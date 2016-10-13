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«أورانج» توقع ترخيص شبكات الجيل الرابع للمحمول

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«أورانج» توقع ترخيص شبكات الجيل الرابع للمحمول «أورانج» توقع ترخيص شبكات الجيل الرابع للمحمول

أورانج

 

وقعت شركة «أورانج»، منذ قليل، رخص الجيل الرابع، لتكون ثانى شركة بالسوق المصرى تحصل على رخص الجيل الرابع للمحمول، بشروط المصرية، وحضر التوقيع، الرئيس التنفيذى لشركة «أوارنج» ، جون مارك هريون، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، وذلك فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس.

واجتمع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، وتم خلال الاجتماع إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع، الذى تم فيه احتساب قيمة المقابل المادى للترخيص بالدولار الأمريكى، على أن يتم سداد 50%، من القيمة بالدولار الأمريكى، و50%، الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصرى، طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادى لترخيص التليفون الثابت الافتراضى بنفس الطريقة.

 

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