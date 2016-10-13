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القهوة تحافظ على الذاكرة فى فترات العمر المتقدمة للإنسان

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القهوة تحافظ على الذاكرة فى فترات العمر المتقدمة للإنسان القهوة تحافظ على الذاكرة فى فترات العمر المتقدمة للإنسان

نشرت دورية الطبيعة وعلوم الأعصاب دراسة أظهرت وجود علاقة بين تناول القهوة وتحسين الذاكرة والقدرة على منع التدهور المعرفي في فترات العمر المتقدمة للإنسان.

وأشارت دراسة طبية إلى أن النساء المتقدمات في العمر اللاتي تناولن القهوة يوميا كن أقل عرضة للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

ورجح الباحثون أن تناول مادة الكافيين وهو منبه خفيف يتواجد فى القهوة، والشاي، والكولا لفترة طويلة له فوائد على الخواص المعرفية للإنسان.

وتأتى النتائج المتوصل إليها، فى أعقاب الأبحاث التى أجريت على نحو 6,467 سيدة تخطت أعمارهن الـ 65 عاما، انتظمن فى تناول القهوة والكافيين.

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