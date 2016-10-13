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بالصور.. محافظ دمياط يستقبل «عاشور» على هامش حضوره نهائي «كأس النقيب»

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سامح عاشور ومحافظ دمياط

سامح عاشور ومحافظ دمياط

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب فرعية دمياط ياسر أبو هندية، وعدد من أعضاء مجلسي النقابة العامة والفرعية، بحضور المحامي ضياء الدين داوود عضو البرلمان عن دمياط، وذلك في إطار حضور نهائي بطولة «كأس النقيب» في كرة القدم، والمنعقدة بمدينة رأس البر خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وقال نقيب فرعية دمياط، إنهم شكروا المحافظ نظرًا لاستضافة الصالة الرياضية برأس البر للبطولة، والمتابعة المستمرة من الشباب والرياضة، ورئيس مجلس مدينة رأس البر للبطولة واحتياجات المحامين.

فيما عرض النقيب العام سامح عاشور، موقف النقابة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على محافظ دمياط، ساردًا مطالب المحامين العادلة بخصوص القانون وأخر ما توصلت إليه المفاوضات من أجهزة الدولة المعنية.

من جهته، تناول محافظ دمياط، المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت شعار «دمياط تأمر»، ودعوة التجار لخفض السلع وبيع السلع بالأسعار القديمة، كما تطرق اللقاء الي مشروع مدينة دمياط للأثاث كأحد المشروعات القومية العملاقة على أرض المحافظة .

وأهدى نقيب المحامين درع النقابة لمحافظ دمياط، فيما أهدى الأخير درع المحافظة لـ «عاشور»، ويذكر أن نهائي البطولة يقام بعد قليل، بين فريقي محامين دمياط، وجنوب الدقهلية، بحضور النقيب العام سامح عاشور، ومحافظ دمياط، وعددا من القيادات الشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلس نقابة المحامين العامة والفرعية.

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