إحالة أوراق قضية اتهام صاحب مصحات شهيرة للإدمان إلى محكمة الاستئناف

سلمت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، مذكرة بامر احالة الطبيب "إيهاب.خ"، صاحب مصحات شهيرة لعلاج الإدمان، و 3 أخرين الى محكمة استئناف القاهرة للتصرف، ومن المقرر ان ترد المحكمة على النيابة بالموافقة على قرار الإحالة من عدمه.

وكانت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار طارق جودة وكيل أول النيابة قد كشفت عن مخالفات جسيمة بمصحات الإدمان المملوكة للطبيب سالف الذكر، واستخدام أدوية بجراعات كبيرة تسببت فى وفاة أحد المدمنين داخل المصحة، وتبين أيضاً عدم وجود ترخيص لبعض المصحات، وإدارتها من قبل مجموعة من غير المختصين أو الحاصلين على شهادت تؤهلهم للقيام بمداواة المرضى.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً من ربة منزل يفيد بوفاة نجلها "شريف.س" 30 سنة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث الى مقر المصحة، وتم القبض على عدد من المسئولين وأحيلوا للنيابة التى أصدرت قراراً بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفور انتهاء التحقيقات وتسلم النيابة كافة أوراق القضية، تم رفعها لمحكمة الإستئناف للتصرف.