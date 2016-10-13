خلطات تبييض :قناع الكركم لبشرة ناصعة للمحجبات

تحتل العنابة ببشرة الوجه وتببيضه درجة عالية الأهمية بالنسبة للنساء؛ فكيف بالنسبة للنساء المحجبات اللواتي تغدو وجوههن مرايا تعكس أنوثتهن وجمالهن .

في هذا السياق، نلمس بشكل دائم سعياً مستمراً لملاحقة أحدث عمليات التفتيح وتنقية البشرة، على الرغم من أن أهم وأسرع وأسهل طريقة موجودة في مطبخنا ولا تحتاج منا أي جهد ... إنه قناع الكركم.

هذا المسحوق، أي الكركم له سحر خاص، وكل ما عليك فعله هو الثقة بأهمية واتقان استخدامه للحصول على نتائج رائعة؛ لذا نحن ننصحك باتباع الآتي:

ضعي ملعقتين من الحليب ونصف ملعقة من عصير الليمون(الحامض) ونصف ملعقة من الكركم وملعقتين من طحين الحمّص في وعاء.

اخلطي المكونات جيداً، وضعيها على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء، ثم انتظري النتائج المذهلة، حين ترين بشرتك بيضاء خالية من البقع .