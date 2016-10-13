Wonderlust : العطر الجديد من مايكل كورس

مايكل كورس يكشف عن تطور ملفت للنظر في الروح والأسلوب مع عطره الجديد للنساء، Wonderlust. يقدم العطر الجديد منظوراً جديداً لعالم مايكل كورس الجمالي، حيث نستوحي من الرحلة تماماً كما نستوحي من وجهة الوصول.

يقول مايكل كورس: " Wonderlust عبارة عن رغبة بلا نهاية للمغامرة، الرومنسية والاكتشاف. إنه مخصص للمرأة المحبة لاستطلاع والشغف لتثق بنفسها وتتبع قلبها".

العارضة الشهيرة عالمياً ليلي ألدريدج هي وجه هذه الحملة، حيث تأسر إحساس العفوية الفخمة التي تكمن في قلب العطر الجديد.

آسرة، واثقة بنفسها جذابة دائماً، Wonderlust يستحضر الحياة التي يضبط إيقاعها الجمال، النبض والإحساس. عطر رومانسي بعمق، إنه مستوحى من اللا متوقع، اللا معروف والتميز الاستثنائي. كل شيء ممكن في هذا العالم الشغوف.

العطر

مزيج من الأزهار الفاخرة يمتزج مع النفحات التابلية اللذيذة في هذه الباقة الزهورية الشرقية. يبدأ العطر مع انتعاش البيرغموت الإيطالي ولمسة عذبة من الفلفل الوردي، إضافة إلى أناقة نقية لحليب اللوز. تزهر الورود المشرقة من طابع استثنائي آسر عميق مع لمسة زهرة الديانثوس التابلية الرائعة، ولمسة شفافة كالفانيليا من زهرة الهيليوتروب. لمسة نهائية كريمية استثنائية من بينزوين سيام، خشب الصندل السيرلنكي والخشب الكشميري يكملا العناق الآسر.

النفحات العلوية: البيرغموت الإيطالي، مندرين صقليا، حليب اللوز، الفلفل الوردي

النفحات الوسطى: أبسولوت ياسمين غرانديفلوروم، زهر الديانثوس، أبسولوت ياسمين سامباك والهيليوتروب

النفحات السفلية: الخشب الكاشميري، بينزوين سيام، خشب الصندل السيرلنكي.

الحملة

في حملة للمخرج والمصور الشهير ماريو تيستينو، تسعى ليلي آلدريدج خلف المغامرة، الرومنسية والاكتشاف مع العارض الألماني الوسيم، ووتر بييلين. بعد سرقة بضعة لحظات صامتة على اليخت، تقود ليلي الطريق بعفوية كهروب إلى جزيرة بعيدة معاً للقاء في الجنة مستوحى من Wonderlust.

العبوة

زجاجة Wonderlust الرائعة عبارة عن منحنيات مضيئة مفعمة بالأحاسيس مزينة بالذهب، تأسر الترف الأنيق المبهج للهروب المرتجل.

سيتوفر عطر Michael Kors Wonderlust لدى محلات سيفورا عبر الشرق الأوسط ابتداء من أكتوبر 2016.