تسريحة "شجرة الحياة في أسبوع هواوي للموضة العربي بلمسات فادي نصر

بيروت- سيدتي نت

افتتح مصمم الشعر اللبناني فادي نصر أسبوع "هواوي للموضة العربي" في فندق "الميدان" في دبي من خلال تقديمه "شجرة الحياة_The Tree of Life" في اليوم الاول من العروضات، وذلك ضمن عرض Magic Kids. وقد ارتدت الشجرة العارضة والاعلامية الاماراتية رفيعة الهاجسي.

"شجرة الحياة_The Tree of Life" هي اول شجرة مصممة ومحبوكة من الشعر الطبيعي في تاريخ الموضة. وقد ابتكر هذه الفكرة مصمم الشعر اللبناني فادي نصر الذي اراد ان يوّسع اطر الآفاق في مجال الشعر، فأتت باكورة تصاميمه "شجرة الحياة_The Tree of Life" تحفة فنية دمجت بين الابداع الفني والجانب الانساني معاً.

تطلبت "شجرة الحياة_The Tree of Life" 630 ساعة من العمل الجبار وهي بطول 53 سنتم وعرض 50 سنتم. وقد ارادها فادي نصر ان تكون تحفة فنية تجسد وتترجم معنى شجرة الزيتون التي تمثل صلابة الحياة، خصوصاً انها مهداة الى الاطفال الذين يعانون من مرض السرطان تقديراً لمكافحتهم المرض بشجاعة وقوة في تحمل الصعاب والتفاؤل بغدٍ افضل.

يذكر ان أسبوع "هواوي للموضة العربي" عقد لموسمه الثالث في فندق "الميدان" في دبي، وقد تضمن هذا الحدث الذي استمر 5 أيام، معرض للمصميمن المشاركين وورش عمل إلى جانب عروض الأزياء.