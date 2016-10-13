مستحضرات Tarte تُطرح حصريًّا في متاجر سيفورا الشرق الأوسط

ستصبح مجموعة Tarte متوفّرة في متاجر سيفورا في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر اعتبارًا من 27 أكتوبر 2016.

وأخيرًا أصبحت Tarte - العلامة التجارية لمستحضرات التجميل والتي طال انتظارها – متاحةً حاليًا وحصريًا في متاجر سيفورا في الشرق الأوسط. وهي من أبرز العلامات في عالم الجمال الصحّي والأنيق والمراعي للبيئة، حيث أنّ مستحضراتها غير مُختبرة على الحيوانات وغنية بمكوّنات معزِّزة لحيوية البشرة™، مثل "سوبر فروت" (الفواكه الخارقة) والمستخلصات النباتية والفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية وغيرها من المواد المشتقّة من مصادر طبيعية. وتقوم مجموعة Tarte على تركيبات مقاومة للماء والعرق وهي بالتالي تبقى ثابتة، كما أنّها مزوّدة بدرجة حماية من أشعة الشمس ويدوم مفعولها لساعاتٍ عدّة! فمن البلاش وملوِّن الشفاه الحائزَين على عدة جوائز إلى المستحضرات الثورية المبتكَرة من الطين الأمازوني وزيت فاكهة زهرة الآلام، تواصل Tarte التزامها بتوفير نتائج ملموسة لعاشقات الجمال.

تخلو كافة تركيبات Tarte من البارابين والزيوت المعدنية والفثالات وكبريتات لوريل الصوديوم والتريكلوسان والعطور الاصطناعية والغلوتين، على سبيل المثال لا الحصر.

Tarteist Lip Crayon

لا تهتمي إذا تخطّيت الحدود مع قلم تحديد الشفاه الدوّار الدقيق، الجديد من tarte. يساعد هذا القلم المتعدّد الاستعمالات 2 في 1 على تحقيق إطلالة tarteist™ نابضة بالحياة مهما كان مستوى مهاراتك في وضع المكياج!

معزز بـ:

• الفيتامين E: مادّة حافظة طبيعيّة تعمل أيضًا كمطرٍّ مضادّ للالتهابات ومضاد للأكسدة

• الأصباغ المعدنيّة: تهدّئ البشرة وتنعّمها

أداء المنتج:

• قلم شفاه 2 في 1 يساعد على تمهيد الشفاه وتحديدها للحصول على شفاه محدّدة بشكل مثالي ومن دون تشقّق. يتوفّر هذا القلم في 10 ألوان معزّزة بالفيتامين E المحبّ للشفاه™ والأصباغ المعدنيّة

• زُوِّدت هذه الأداة التي تعمل بتقنية الدوران الآلي برأس مدبّب ومستدقّ يساعد على تحديد الشفاه وتسليط الضوء على خطّ الشفاه الطبيعي، في حين تترك التركيبة الكريميّة السهلة الانزلاق، أصباغ غنيّة ومرطّبة على الشفاه بضربة واحدة.

• استعملي كلمسة ختاميّة أحمر شفاه ذي لون مناسب من مجموعة tarteist™ الجديدة لإكمال مكياجك الفريد

10 درجات ألوان:

boho (نيود)

Thirsty (أحمر)

Squad (عنّابيّ)

magic wand (ورديّ)

turnt up (فوشيا)

on fleek (أرجوانيّ)

Amaze (مرجانيّ مائل إلى الورديّ)

Latergram (بنفسجيّ)

mood ring (كرزيّ)

Totes (ورديّ مائل إلى الحمرة)

Tarteist Matte Lip Paint

لوّني بالصباغات لجعل شفتيك تحفة باستعمال أحمر الشفاه السائل الأنيق والماتيّ للغاية، المصمّم لإطلالات تتراوح بين العصريّ البسيط والجريء والدرامي!

معزّز بأصباغ معدنيّة مركّزة: دلّلي شفتيك بصباغات غنيّة ومهدّئة، وغذّي بشرتك ونعّميها في الوقت عينه.

أداء المنتج:

• تبدأ التركيبة المركّزة والعالية الأداء بإعطاء تأثير كأحمر شفاه جرى تسييله وتركيزه لتخلص هذه العمليّة إلى أحمر شفاه فاخر مخمليّ القوام يتميّز بتركيبة معقّدة مانيّة وعديمة الوزن

• توضع التركيبة ذات التغطية الكاملة على الشفاه باستعمال ريشة tarteist™ ذات الرأس الناعم والمائل بشكل هندسيّ بحيث يسهل على الجميع تلوين شفاههنّ بدقّة

• تتماشى الألوان المتعدّدة المواكبة للموضة مع درجات ألوان أقلام تحديد الشفاه tarteist™ والتركيبة المحبّة للشفاه™ التي تغذّي الشفاه وتهدّئها وتنعّمها مع كلّ استعمال لمدّة طويلة

تقنية tarte:

استعملي ريشة tarteist™ لتلوّني شفاهك بلون فاخر ويدوم طويلًا. أوّلًا استعملي الرأس الدقيق لتحدّدي به شفتك العلويّة والسفليّة ثمّ لوّني كامل الشفاه باستعمال الرأس المسطّح والناعم. ضعي طبقة واحدة أو طبقتين من أحمر الشفاه الماتيّ لإطلالة شفاه دراميّة وغير شفّافة.

10 درجات ألوان:

namaste (نيود)

bae (أحمر)

frenemy (عنّابي)

lovespell (ورديّ)

twerk (فوشيا)

yaassss (أرجوانيّ)

so fetch (مرجانيّ مائل إلى الورديّ)

tbt (بنفسجيّ)

hangry (كرزيّ)

adorbs(ورديّ مائل إلى الحمرة)