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الفنان باسل خياط ينضم لـ وكالة «C.A.T» لإدارة أعمال النجوم

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الفنان باسل خياط ينضم لـ وكالة «C.A.T» لإدارة أعمال النجوم الفنان باسل خياط ينضم لـ وكالة «C.A.T» لإدارة أعمال النجوم

الفنان باسل الخياط مع المهندس عمرو قورة

 

أعلن المهندس عمرو قورة الرئيس التنفيذي لوكالة C.A.T عن انضمام الفنان باسل خياط لـC.A.T، أول وكالة من نوعها في الشرق الأوسط لإدارة أعمال النجوم في كافة المجالات.

,كانت أخر أعمال الفنان السوري هو مسلسل “الميزان”، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وجسد خلال الأحداث دور المقدم خالد حسني، كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية تركت بصمة لدى الجمهور وأبرزها مسلسل “طريقي”، والذي عرض في رمضان 2015، مع الفنانة عبد الوهاب، كما شارك في بطولة مسلسلات “السيدة الأولى، ألوان الطيف، البيوت أسرار، نيران صديقة، الإخوة” وغيرها من المسلسلات المصرية، أما أول بطولة سينمائية له كانت من خلال فيلم “باب الشمس” للمخرج يسري نصر الله عام 2004.

كما شارك في العديد من المسلسلات السورية قبل تجربته الدرامية داخل ، ومن أبرز تلك الأعمال “القعقاع بن عمرو التميمي، عرب لندن، الخبز الحرام، رجال الحسم” وغيرها من الأعمال.

والجدير بالذكر، أن الوكالة نجحت في عامها الأول أن تضم عدد كبير من النجوم والنجمات في كافة المجالات الفنية، كما أصبحت وكالة C.A.T أول صرح فني عربي يتواجد في السوق الأمريكية بعد التدشين الرسمي لفرع الوكالة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لينضم إلى المقر الرئيسي للوكالة في القاهرة وفرعها العربي في الإمارات العربية المتحدة.

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