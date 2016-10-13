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«الهند» تشتري 11% من حقل نفط روسي

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«الهند» تشتري 11% من حقل نفط روسي «الهند» تشتري 11% من حقل نفط روسي

ارشيفية

وافقت اللجنة الحكومية الروسية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ، على شراء الهند أسهما في إحدى حقول الشركات الروسية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم الخميس، نقلًا عن اللجنة، أن شركة  ”أو إن جي سي” الهندية ستشتري 11% من أسهم حقل “فانكور نفط” النفطي التابع لشركة “روس نفط” الروسية للطاقة.

وقال رئيس شركة “روس نفط” إيجور سيتشين ، إنه سيجري بحث المشاركة المحتملة للشركات الهندية في خصخصة “روس نفط” في إطار زيارة الوفد الروسي إلى مدينة “جوا ” الهندية التي ستستضيف قمة “بريكس” .

وكانت “روس نفط”، قد وقعت في يونيو الماضي، على عقد مع كونسورتيوم من الشركات الهندية بشأن بيع 23.9 % من أسهم “فانكور نفط”.

أ ش أ

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