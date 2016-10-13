الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين خطيرين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بينهما أمير جند الخلافة – الجناح الجزائري لتنظيم “داعش” الإرهابي – في منطقة شرق الجزائر.

وذكر بيان الوزارة أن الجيش قتل في كمين ببلدية وادي الزهور بمحافظة سكيكدة (400 كم) شمال شرقي العاصمة الجزائرية الإرهابي “الصادق هباش المكنى أبو دجانة” وهو أمير “جند الخلافة” الجناح الجزائري لتنظيم “داعش” في منطقة الشرق الجزائري كما قتل مساعداً له يدعى “بن علجية ويكنى عبد الرحمن” في نفس العملية.

وأسفرت العملية أيضاً عن مصادرة رشاشين من نوع “كلاشنيكوف” ومنظار ميدان وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة وتسعة هواتف محمولة.

وأكد البيان أن العملية لا تزال مستمرة معتبراً أن هذه النتائج التي يحققها الجيش تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن من خلال مطاردة ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها أو تسليم نفسها قبل فوات الأوان والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول.

أ ش أ