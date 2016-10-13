بالصور.. مهندسو المصرية للاتصالات بالوادى الجديد يصلحون كابل كمين النقب

تمكن مهندسو فرع الشركة المصرية للاتصالات بالوادى الجديد، من إصلاح القطع فى الكابل الرئيسى للاتصالات، والذى انقطع صباح اليوم، أثناء إنهاء أعمال حفر على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من نقطة كمين النقب، حيث قام فريق العمل بتوصيل الكابلات وإعادة تشغيل خط الفايبر، بعد جهود مضنية على مدار 8 ساعات متواصلة، حيث عادت خدمات الاتصالاات الأرضية والهاتف المحمول والإنترنت إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأشرف على أعمال الصيانة والإصلاح المهندس مصطفى محمد أحمد مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات، والذى أصدر توجيهاته بالتحرك الفورى لاكتشاف العطل، الذى أصاب الشبكة بالشلل التام على مستوى مراكز المحافظة، وتسبب فى توقف كافة خدمات الريد والبنوك ومكاتب الصرف الآلى ومنافذ صرف البطاقات المميكنة على مدار ساعات العمل الرسمية.

وساهمت مديرية أمن الوادى الجديد فى تقديم الدعم الكامل لمهندسى الشبكة، حتى تم إصلاح العطل، من خلال توفير المعدات اللازمة ومصادر الكهرباء من نقطة الكمين، وتأمين فريق العمل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث كان الفريق يسابق الزمن لإصلاح هذا العطل الطارىء، وخاصة أنه العطل الثانى خلال يومين الذى يتسبب فى قطع الخدمة عن أهالى المحافظة.