ضبط تشكيل عصابى من قنا تخصص فى سرقة المواشى بسوهاج

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا فى سوهاج، بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب برئاسة العميد أحمد الراوى، رئيس الفرع وبإشراف اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب، من ضبط سيارة نقل محملة بــ” 2″ رأس ماشية قيادة “السيد.ح. م. ا”، 65 سنة، ويقيم بناحية سمهود دائرة مركز أبو تشت ” قنا “مسجل شقى خطر تخصص “سرقات”.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية بالحبس سنة، والسابق اتهامه فى 10 قضايا ” مشاجرة ضرب، سرقة متنوعة، سلاح بدون ترخيص وبحيازته أجنة حديدية، هاتف محمول، مبلغ 1800 جنيه وبرفقته “حسان . إ . ج 75 سنة” عامل ويقيم دائرة مركز البلينا والمسجل جنائياً شقى خطرسرقات بالإكراه والسابق اتهامه فى”21″ قضية سلاح بدون ترخيص اتلاف، تسول ، مخدرات ، مشاجرة ضرب ، سرقة ماشية ، سرقة بالإكراه وبحيازته سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش.

كما تم ضبط “سلام . ا . س .ح 40 سنة عامل” ويقيم دائرة مركز أبو تشت ” قنا ” والسابق اتهامه فى”7″ قضايا سرقات متنوعة، سرقات حيوانات ، سلاح بدون ترخيص والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة غيابياً بالحبس سنة، وبحيازته سلاح ناري عبارة عن فرد صناعة محلية ،و”5″ طلقات من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وأن رأسى الماشية من متحصلات جريمة سرقة بدائرة مركز جرجا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الوقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5807 إدارى المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة .