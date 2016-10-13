مدير الخطوط اليمنية: زيادة الرحلات الجوية بين القاهرة ومطاري عدن وسيئون

أعلن صالح باهديلة مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولي، زيادة رحلات الشركة بين القاهرة واليمن الي ٥ رحلات أسبوعيًا، وذلك بدلا من رحلتين ، حيث تنطلق الرحلات فجرًا من مطار القاهرة الدولي متجهة، إلى اليمن عن طريق السعودية على أن تعود مساء الى القاهرة.

وقال صالح في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه يتم تنظيم الرحلات من مطار القاهرة الدولي، إلى مطاري عدن وسيئون بحضرموت، وذلك بعد التوقف بمطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية ”للتفتيش”، وذلك بعد موافقة سلطة الطيران المدني المصري على تنظيم للرحلات، مشيرًا إلي أن حركة السفر بين مصر واليمن زادت مؤخرًا، حيث يحرص اليمنيون على زيارة مصر للعلاج في مستشفياتها، والاستفادة من الخبرات المصرية في كل المجالات، ووسط تيسيرات جديدة تقدمها مصر لليمنيين في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرحلات بين البلدين تصل نسبة امتلاء الركاب علي متن الطائرات في السفر والوصول الي ١٠٠ ٪.

وأضاف أن السلطات المصرية قدمت مجموعه من التسهيلات مؤخرًا لدخول اليمنيين، حيث سمحت لليمنيين المقيمين في دول الخليج العربي بدخول مصر بدون تأشيرة مسبقة، بشرط أن يكون للعلاج ويتم التأكد من ذلك، كما سمحت بدخول المرافقين لأي من والديهما المعفيين من شرط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة فوق 45 عام، حيث تشترط السلطات السلطات المصرية بضرورة حصول الفئات اليمنية من 18 وحتى 45 عامًا على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة.