غادة والي تجتمع مع رئيس البرلمان الإفريقي ووفود برلمانية بإفريقيا

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، إجتماعًا مع رئيس البرلمان الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر التاسع للمرأة والذي ينظمه البرلمان الإفريقي في مدينة شرم الشيخ على إمتداد يومين .

وأشاد رئيس البرلمان الافريقي خلال الإجتماع بالحفاوة التي وجدها البرلمانيون الأفارقة في شرم الشيخ.

كما أشاد أيضًا بجمال المدينة وبكثافة الحضور من كل دول إفريقيا تقديرًا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقشت “والي” معه أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني في مصر وفي افريقيا .

يذكر أن، هناك ٨ مؤسسات في المجتمع المدني، شاركت في المؤتمر بترشيح من وزارة التضامن وعلى رأس المؤسسات المشاركة الهلال الأحمر المصري وتنمية ونهوض المرأة ومصر الخير و جمعية سيدات الأعمال.

المراسل: عمر جمال