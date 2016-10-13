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نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في شراء «إيسكو» لاعب ريال مدريد

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نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في شراء «إيسكو» لاعب ريال مدريد نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في شراء «إيسكو» لاعب ريال مدريد

ايسكو -لاعب ريال مدريد

أعلن نادي توتنهام ،اليوم الخميس، أنه يسعى لضم اللاعب الأركون إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان المدير الفنى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام قد حاول ضم لاعب خط الوسط إيسكو خلال الصيف الماضى ولكن ريال مدريد رفض التفريط في اللاعب بسبب العقوبات الموقعة علي النادى من قبل الفيفا والتى تمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد فى الوقت الراهن.

ويري نادي توتنهام، أن التعاقد مع إيسكو الصيف القادم سيكون سهلا نظرا لعدم الاعتماد عليه من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الإسباني.

ولا يعد توتنهام النادى الوحيد الذي يسعي للتعاقد مع إيسكو خلال الصيف القادم حيث ان المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني للنادي اللندني الأخر أرسنال معجب أيضا باللاعب.

يذكر أن، عقد ايسكو ( 24 عاما) مع نادي ريال مدريد ينتهى فى عام 2018 وهو الامر الذى سيدفع مسئولى فريق العاصمة الإسبانية الى بحث مسألة التخلي عنه في الانتقالات الصيفية القادم.

وكان ريال مدريد، قد تعاقد مع إيسكو عام 2013 قادما من نادي ملقا في صفقة بلغت قيمتها نحو 24 مليون يورو.
> أ ش أ

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