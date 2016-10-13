نتائج مذهلة من خلال تمارين بسيطة يمكن أداؤها بالمنزل

بعض السيدات ليس لديهن سعة الوقت، وبعضهن لا تسمح له الظروف بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لأداء التمارين اللازمة لصحة الجسم ورشاقته، لكن هناك تمارين معينة لا تتطلب وقتا كثيرا، ولا تستلزم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتحقق نتائج مذهلة بالنسبة لصحة المرأة ورشاقتها.

وأهم هذه التمارين بحسب “هافنجتون بوست” هي: اختبار الوقوف وتعديله يعمل وضع الوقوف الممشوق على إظهارك بشكل أفضل، وإكسابك إحساس أفضل، كما يعزز الصحة لكثير من النساء، وعلى الرغم من أن الكثير من النساء، يميلن إلى الوقوف بانحناء وارتخاء بعض الشيء، إذ يمكنك التحقق من ذلك باختبار بسيط من خلال الوقوف قبالة الحائط.

قفي قبالة الحائط، ثم خذي خطوة إلى الأمام بعيداً عن الحائط مع تعديل وضع جسمك، ولا تركزي اهتمامك فقط على ظهرك وأكتافك، بل قومي بشد وجذب عضلاتك الأساسية (عضلات الظهر والبطن) التي تساعد في إظهارك ممشوقة، قد تشعرين بعدم الراحة في البداية ، لكن عليك أن تداومي على قضاء بعض الدقائق عدة مرات يومياً في هذا التمرين، ومن ثم الحفاظ على الوقوف ممشوقةً.

تمرينات كيجل تعد عضلات قاع الحوض المسؤولة عن دعم أعضاء الجهاز البولي والتناسلي، التي قد ترتخي وتضعف خلال فترة الحمل والولادة، وهو ما قد يسبب بعض الأمراض كسلس البول أو أمراض المثانة أو هبوط الرحم، وربما يسبب انخفاض الاستجابة الجنسية.

يمكن أن تساعد تمارين كيجل في منع هذه المشاكل، وهي عبارة عن القبض البسيط لهذه العضلات لثوانٍ معدودة ثم الارتخاء لعدة مرات، والذي من شأنه تقوية وشد هذه العضلات، ويمكنك تحويل أداء تمارين كيجل إلى عادة تكرر يومياً، كما يمكنك القيام بهذه التمارين في أي مكان، أثناء وقوفك أو جلوسك أو حتى استلقائك، فهي سريعة وسهلة وهادئة.

تمارين الضغط هل تريدين تقوية عضلات ذراعيك وصدرك وبطنك وظهرك ولكن ليس لديك الوقت الكافي؟ عليك بأداء 10 أو 20 تمرين ضغط، فهي تحقق نتائج هائلة من خلال استغلال بسيط للوقت والجهد، ما عليك سوى تحويل تمارين الضغط إلى عادة ثابتة، تؤديها لبضع دقائق لثلاثة أو أربعة أيام أسبوعياً، فإن كنت تؤدين تلك التمارين للمرة الأولى، فابدأي بتمارين الضغط البسيطة، وعندما تشعرين أنك قد أصبحت أقوى، أضيفي إليها بعض تمارين الضغط التقليدية الأخرى.

تمارين القرفصاء مثلما تؤثر تمارين الضغط على الجزء العلوي من جسمك، تؤثر تمارين القرفصاء على الجزء السفلي منه، إذ تعمل تلك التمارين على تقوية العضلات من خلال بذل جهد متواضع، بالإضافة لسهولة أداء تمارين القرفصاء خلال جدول الأعمال المزدحم عدة مرات أسبوعياً، ويمكنك متابعة ذلك الفيديو خطوة بخطوة كدليل للاسترشاد به في أداء التمرينات بشكل صحيح.