245 شاحنة إجمالي الحركة بمنفذ السلوم خلال 24 ساعة

صرح مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري اليوم الخميس أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة ووصول 245 شاحنة من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 104 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من ميناء السلوم البري متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإجراءات وصول 141 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

وفي جنوب سيناء استقبل ميناء نويبع البحري خلال 24 ساعة الماضية 1149 راكبا و40 شاحنة و8 سيارات و4 حافلات و65 “برادا” على متن 8 رحلات للعبارات.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ملاك يوسف بأن حركة الوصول شملت 655 راكبا و19 شاحنة وسيارتين وحافلتين و39 “برادا” على متن 5 رحلات بينما غادر 494 راكبا و21 شاحنة و6 سيارات وحافلتين و26 “برادا” على متن 3 رحلات.

أ ش أ