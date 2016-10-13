بيانات رسمية: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض مخزون المنتجات

ظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط الخام بواقع 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 650 ألف برميل.

وبحسب رويترز قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الامريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير بواقع 480 ألف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 2.8 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 3.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بتراجعها 1.6 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 110 آلاف برميل يوميا.