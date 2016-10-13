متحدثة باسم ماي: بريطانيا لا تعتزم توسيع عملها العسكري في سوريا

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إن بريطانيا ليس لديها خطط لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا.

وخسرت الحكومة البريطانية تصويتا برلمانيا في عام 2013 على خطط لقصف قوات الرئيس السوري بشار الأسد لكنها تشارك في غارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ حصولها على موافقة المشرعين في ديسمبر كانون الأول.

وفي وقت سابق يوم الخميس قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا تدرس مرة أخرى المشاركة العسكرية في سوريا لكن أي إجراء يجب أن يأتي في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة ومن المستبعد أن يحدث قريبا.

وبحسب رويترز قالت المتحدثة باسم ماي ردا على سؤال عن تصريحات جونسون “لا توجد خطط لعمل عسكري. نعمل مع المجتمع الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع.” وأضافت أن هناك عدة خيارات متاحة.