أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قبل”أمير صلاح الدين” أشهر 12مغامرة فنية لتقديم شخصية “السادات”

Google+ Print
قبل”أمير صلاح الدين” أشهر 12مغامرة فنية لتقديم شخصية “السادات” قبل”أمير صلاح الدين” أشهر 12مغامرة فنية لتقديم شخصية “السادات”

مصطفى حمزة

5 أفلام و6 مسلسلات بالإضافه لفيلم أمريكى، ومسرحية عرضت أيضًا بالولايات المتحدة الأمريكيه،اجتهد صناعها فى تقديم شخصية الرئيس الراحل أنور السادات.

الراحل”السادات” قبل أن يشرع الفنان أمير صلاح الدين فى تجسيد الشخصيه نفسها فى الجزء الثانى من مسلسل الجماعه” للكاتب الكبير وحيد حامد،والذى حدد مخرجه شريف البندارى نوفمبر المقبل موعدا لتصويره.

وجاء الظهور الفنى الأول لشخصية الرئيس الراحل من خلال الفيلم الأمريكى”سادات” وأداها الممثل لويس جوست جونيور عام 1983.

وبعدها بعشر سنوات قدم الفنان الراحل عبد الله غيث لأول مرة مصريًا وعربيًا شخصية “السادات” فى مسلسل “الثعلب”.

وشجعت تلك الخطوة صناع السينما على الاقتراب من تلك الشخصيه حيث ظهرت فى العامين التاليين ،فى فيلمين قدمتهما الفنانة ناديه الجندى هما “حكمت فهمى”الذى أنتج عام1994 وأدى الدور الفنان أحمد عبد العزيز.بينما جسدها الفنان جمال عبد الناصر.فى “إمرأة هزت عرش ”عام1995.

وفى عام 1996.قدم الفنان محمود البزاوى شخصية السادات.

فى فيلم”ناصر56″.قبل أن تظهر مرة أخرى فى فيلم “جمال عبد الناصر ” من خلال الفنان الراحل طلعت زين عام1999 ثم بعدها بعامين يتصدى النجم الراحل أحمد زكى لإنتاج وبطولة أول فيلم عن قصة حياة الرئيس الراحل وهو “أيام السادات”.

وشهدت الفترة من 2001 وحتى 2014 ظهور شخصية السادات فى أربعة مسلسلات ومسرحية حيث تبادل للفنان ينكطج.

أحمد بدر ومحمود عبد المغني تقديمها بمسلسل أوراق مصرية الذى أنتج عام2001.ثم تلاهما الفنان مفيد عاشور فى مسلسل إمام الدعاة فى 2003وبعده بخمس سنوات وفى ثالث عمل عن الزعيم جمال عبد الناصر وهومسلسل “ناصر” أدى الشخصية الفنان عاصم نجاتى.

وفى 2012 وعبر مسلسل “كاريوكا “حقق الفنان محمد رمضان أمنية تقديم شخصية السادات ،قبل أن يخوض الفنان خالد النبوي عام 2014أول تجربة لأداء الشخصيه على خشبة المسرح حين شارك فى بطولة مسرحية”كامب ديفيد ” التى قدمت بالولايات المتحدةالأمريكية ،لتصبح مجددًا صاحبة السبق مسرحيًا فى تقديم شخصة الرئيس الراحل السادات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب