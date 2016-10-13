قبل”أمير صلاح الدين” أشهر 12مغامرة فنية لتقديم شخصية “السادات”

مصطفى حمزة

5 أفلام و6 مسلسلات بالإضافه لفيلم أمريكى، ومسرحية عرضت أيضًا بالولايات المتحدة الأمريكيه،اجتهد صناعها فى تقديم شخصية الرئيس الراحل أنور السادات.

الراحل”السادات” قبل أن يشرع الفنان أمير صلاح الدين فى تجسيد الشخصيه نفسها فى الجزء الثانى من مسلسل الجماعه” للكاتب الكبير وحيد حامد،والذى حدد مخرجه شريف البندارى نوفمبر المقبل موعدا لتصويره.

وجاء الظهور الفنى الأول لشخصية الرئيس الراحل من خلال الفيلم الأمريكى”سادات” وأداها الممثل لويس جوست جونيور عام 1983.

وبعدها بعشر سنوات قدم الفنان الراحل عبد الله غيث لأول مرة مصريًا وعربيًا شخصية “السادات” فى مسلسل “الثعلب”.

وشجعت تلك الخطوة صناع السينما على الاقتراب من تلك الشخصيه حيث ظهرت فى العامين التاليين ،فى فيلمين قدمتهما الفنانة ناديه الجندى هما “حكمت فهمى”الذى أنتج عام1994 وأدى الدور الفنان أحمد عبد العزيز.بينما جسدها الفنان جمال عبد الناصر.فى “إمرأة هزت عرش مصر”عام1995.

وفى عام 1996.قدم الفنان محمود البزاوى شخصية السادات.

فى فيلم”ناصر56″.قبل أن تظهر مرة أخرى فى فيلم “جمال عبد الناصر ” من خلال الفنان الراحل طلعت زين عام1999 ثم بعدها بعامين يتصدى النجم الراحل أحمد زكى لإنتاج وبطولة أول فيلم عن قصة حياة الرئيس الراحل وهو “أيام السادات”.

وشهدت الفترة من 2001 وحتى 2014 ظهور شخصية السادات فى أربعة مسلسلات ومسرحية حيث تبادل للفنان ينكطج.

أحمد بدر ومحمود عبد المغني تقديمها بمسلسل أوراق مصرية الذى أنتج عام2001.ثم تلاهما الفنان مفيد عاشور فى مسلسل إمام الدعاة فى 2003وبعده بخمس سنوات وفى ثالث عمل عن الزعيم جمال عبد الناصر وهومسلسل “ناصر” أدى الشخصية الفنان عاصم نجاتى.

وفى 2012 وعبر مسلسل “كاريوكا “حقق الفنان محمد رمضان أمنية تقديم شخصية السادات ،قبل أن يخوض الفنان خالد النبوي عام 2014أول تجربة لأداء الشخصيه على خشبة المسرح حين شارك فى بطولة مسرحية”كامب ديفيد ” التى قدمت بالولايات المتحدةالأمريكية ،لتصبح مجددًا صاحبة السبق مسرحيًا فى تقديم شخصة الرئيس الراحل السادات.