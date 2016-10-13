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بالصور ..انقطاع الاتصالات بالوادى الجديد يصيب المصالح الحكومية بالشلل

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بالصور ..انقطاع الاتصالات بالوادى الجديد يصيب المصالح الحكومية بالشلل بالصور ..انقطاع الاتصالات بالوادى الجديد يصيب المصالح الحكومية بالشلل

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهدت محافظة الوادى الجديد حالة من العزلة التامة على مستوى مراكزها وقراها، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت على مدار ساعات النهار، بسبب انقطاع كابل الاتصالات الرئيسى بمنطقة النقب على طريق الخارجة أسيوط، مما أدى لتوقف خدمات الإنترت والاتصالات الأرضية والهاتف المحمول وخدمات البريد والبنوك والصرف الآلى وكروت الخبز وغيرها من الخدمات التى تعتمد على الإنترنت، وأصيبت تلك المصالح الحكومية بحالة من الشلل لعدم وجود خدمات التشغيل.

 

ورصدت عدسة "اليوم السابع" مدى توقف فروع الهيئات والمصالح والبنوك عن قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين من تحويل وإرسال الأموال عبر شبكة الإنترنت، ولم يتم توريد أى مبالغ مالية من الهيئات الحكومية لفروع البنوك طوال فترة التعطل، مما استدعى مديرى تلك المصالح لمخاطبة مديرية الأمن لتكثيف الحماية والتأمين على تلك الفروع، التى احتفظت بالمبالغ المالية بخزينتها، وحررت محاضر إثبات حالة، بذلك حتى تم التغلب على الأعطال وإصلاحها .    

 فرع المصرية للاتصالات بالوادى الجديد وحالة من الشلل التام بسبب انقطاع الكابل

فرع المرية للاتصالات بالوادى الجديد

عدم وجود عملاء بسبب توقف الخدمات

 مكاتب شاغرة وبدون عملاء أو موظفين

 فرع المصرية للاتصالات بالوادى الجديد ومحاولات لإصلاح العطل

مكتب بريد الخارجة الرئيسى وتوقف الخدمات

فرع بنك بالوادى الجديد بدون خدمات 


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