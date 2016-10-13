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مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب مليلية الخاضع لسيطرة اسبانيا

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مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب مليلية الخاضع لسيطرة اسبانيا مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب مليلية الخاضع لسيطرة اسبانيا

عناصر من الشرطة الإسبانية (أرشيف)

اقتحم نحو 70 مهاجرا من دول أفريقيا جنوبي الصحراء حاجزا من الأسلاك الشائكة إلى جيب مليلية الخاضع للسيطرة الاسبانية في شمال أفريقيا يوم الخميس.

وركض المهاجرون إلى مركز محلي للمهاجرين حيث استقبلهم عشرات المهاجرين بالترحاب رغم أن أوضاعهم القانونية في إسبانيا لم تحدد بعد.

وبحسب رويترز قالت أيرين فلوريس المتحدثة باسم وفد في مليلية إن المهاجرين ينتظرون أسابيع وشهورا في بعض الأحيان بمركز المهاجرين على أمل نقلهم إلى مركز استقبال للاجئين في البر الرئيسي الإسباني.

وتسيطر اسبانيا على جيبين في المغرب هما سبتة ومليلية وهما نقطتان ساخنتان في مسارات الهجرة الأفريقية إلى أوروبا سواء عبر تسلق الحواجز أو السباحة على طول الشريط الساحلي.

وبعد دخول آلاف المهاجرين إلى الجيب في 2014 و 2015 عززت اسبانيا إجراءات الأمن في جهود ساهمت أوروبا في تمويلها كما أقرت قانونا مثيرا للجدل يتيح لحرس الحدود رفض السماح للمهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على اللجوء.

 

 

 

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