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ONTV تعتذر عن الإساءة لإحدى الشخصيات العامة في أحد برامجها

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ONTV تعتذر عن الإساءة لإحدى الشخصيات العامة في أحد برامجها ONTV تعتذر عن الإساءة لإحدى الشخصيات العامة في أحد برامجها

قنوات ON

تقدمت شبكة قنوات ON TV باعتذار للمشاهدين عما جاء فى أحد برامجها من إساءة وتجاوز فى حق إحدى الشخصيات العامة.

وقالت الشبكة في بيان لها إنها تؤمن شبكة قنوات ON TV بأن المبادئ الإعلامية وقيم وشرف هذه المهنة لا يتجزأ، ووأنها تحمل على عاتقها مهمة إعلامية وطنية تعتبرها تحديًا غير مسبوق فى ساحة الإعلام النليفزيوني من خلال الإصرار على تقديم إعلام حر ومستقل يحترم عقل المشاهدين بلا إسفاف أو إسراف أو إساءة أو خرق لأخلاقيات هذه الرسالة النبيلة، وقد نجحت ON TV فى أسابيع قليلة من أن تحتل مكانة لدى المشاهدين .

وأكدت الشبكة ON TV أنها عازمة بكل إصرار على تقديم إعلام شديد الجاذبية والجدية والإمتاع فى نفس الوقت الذي نلتزم فيه بالقيم والرقي واحترام المشاهدين.

 

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