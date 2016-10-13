القوات العراقية تستعيد طريق «بيجى حديثة» من قبضة تنظيم داعش بالأنبار

سيطرت القوات العراقية، على مسافة 60 كم، من الطريق الرابط بين قضائي بيجي / وحديثة، من قبضة تنظيم “داعش”، وذكر مصدر أمنى، أن القوات العراقية عثرت على عشرات الجثث لعناصر تنظيم “داعش”، قد قتلوا إثر ضربات لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في الطريق الذي يصل محافظة الأنبار، غرب العراق، بصلاح الدين شمالي بغداد.

ودمر طيران التحالف سيارات مفخخة وأخرى تحمل عناصر من تنظيم “داعش” في هذا الطريق الذي انطلقت معركة تحريره صباحًا، وأضاف المصدر، “وباشرت فرق الجهد الهندسي، مع القوات العراقية، تفكيك العبوات الناسفة التي خلفها تنظيم “داعش” في الطريق لعرقلة تقدم العمليات العسكرية لاقتلاعه من الأرض”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

ويعتبر طريق بيجي/حديثة، استراتيجيًا وكان مسلكًا للمدنين من المناطق الغربية باتجاه الشمالية، وتحريره يقطع خط إمداد تنظيم “داعش” إلى شمال قضاء حديثة. والجدير بالذكر أن قتال وقوة القوات العراقية مع المتطوعين من أبناء العشائر، حالت دون وقوع قضاء حديثة غربي الأنبار، الملقب بـ”الصامد”، بيد تنظيم “داعش” الذي استخدم وسائل وطرق عدة للسيطرة عليه واقتحامه لكن محاولاته باءت كلها بالفشل.

واستعادت القوات الأمنية قضاء بيجي الذي يضم أكبر معمل لتكرير النفط في شمال محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة، من سيطرة “داعش” في أواخر أكتوبرمن عام 2015.