79 قتيلا خلال قصف لأحياء حلب الشرقية والغربية

ذكرالمرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس أن 79 شخصا على الأقل قتلوا خلال ال48 ساعة الماضية في قصف على الأحياء الشرقية والغربية لمدينة حلب.

وأوضح المرصد (مقره لندن) أن 15 شخصا قتلوا أمس في قصف للطائرات الحربية وقصف لقوات النظام على مناطق في حي الفردوس ومناطق أخرى في مدينة حلب.

كما قتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة قتلوا جراء سقوط قذائف على مناطق في أحياء التلل ومناطق أخرى, فيما قتل ثلاثة آخرون متأثرين بإصابتهم في سقوط قذائف على حي الحمدانية.

وارتفع إلى 56 بينهم سبعة أطفال عدد الذين قتلوا يوم الثلاثاء الماضي جراء قصف للطائرات الحربية على مناطق في أحياء بستان القصر والفردوس والقاطرجي ومناطق أخرى في أحياء حلب الشرقية.

وأشار المرصد الى أن عدد القتلى قابل للزيادة لوجود عشرات الجرحى والمفقودين.

أ ش أ