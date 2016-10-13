"مجلس النواب المصرى" كتاب لمكتبة الإسكندرية لمرور 150 عاما على البرلمان

صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية كتاب «مجلس النواب المصري» والذى يأتى بمناسبة الاحتفال بمرو 150 عامًا على نشأة البرلمان المصرى عام 1866.

ويأتى الكتاب التذكارى ضمن سلسلة «ذاكرة مصر المعاصرة» ويضم مجموعة نادرة ومتميزة من الصور والوثائق الخاصة بالحياة النيابية والدستورية فى مصر منذ عام 1866 وحتى عام 2016.

وسلطت مكتبة الإسكندرية - فى كتابها "مجلس النواب المصري" - الضوء على المؤسسة التشريعية فى مصر الممثلة فى مجلس النواب المصري وتقديم كتاب التوثيقى التذكارى تم فيه رصد تطور الحياة النيابية المصرية،وتناول مجلس النواب المصري والدور الذى لعبه ولا يزال فى الحياة السياسية المصرية.

وقد رصد الكتاب فى صفحاته تحوّل مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى توفيق إلى مجلس النواب المصري عام 1881،

ويعد الكتاب التذكارى "مجلس النواب المصري" عملاً فريدًا من نوعه يضم بين صفحاته مزيجًا فريدًا من العمل التاريخى الوثائقى والبحث العلمى.

وقد أهدى فريق عمل الكتاب بمكتبة الإسكندرية"مجلس النواب المصري" إلى روح المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق، مؤرخ مصر العظيم والذى أشرف بنفسه على الفصول التاريخية به.