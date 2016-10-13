بالصور.. شركة مياه الشرب بالقليوبية تجرى إصلاحات للخط الرئيسى بقليوب

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، جهود مكثفة لإصلاح خط المياه الرئيسى، وذلك بعد أن واجهت مدينة قليوب منذ صباح اليوم الخميس، أزمة بسبب انقطاع المياه، بسبب كسر بالماسورة الرئيسية بمنطقة وابور المياه بمدينة قليوب، مما أدى إلى انقطاعها عن الأهالى.

وتوجه على الفور إلى مكان العطل، سلامة سابق مدير عام الشبكات، وأحمد عواض مسئول شبكة مياه قليوب، ومصطفى مجاهد مدير الحملة، والعاملين بالحملة وفنيين وعمال شبكة المياه.

ومن جانبه أكد المهندس سلامة سابق، أن كسر الخط الرئيسى بمنطقة وابور المياه سببها الرئيسى الجاذبية الأرضية وتريح الأرض، لافتا إلى أنهم يعملون بشكل متواصل من الساعة التاسعة صباحا، من أجل إصلاح وصيانة الماسورة لسرعة تشغيل المياه.