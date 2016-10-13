أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. شركة مياه الشرب بالقليوبية تجرى إصلاحات للخط الرئيسى بقليوب

Google+ Print
بالصور.. شركة مياه الشرب بالقليوبية تجرى إصلاحات للخط الرئيسى بقليوب بالصور.. شركة مياه الشرب بالقليوبية تجرى إصلاحات للخط الرئيسى بقليوب

>القليوبية - حسن عفيفى

 

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، جهود مكثفة لإصلاح خط المياه الرئيسى، وذلك بعد أن واجهت مدينة قليوب منذ صباح اليوم الخميس، أزمة بسبب انقطاع المياه، بسبب كسر بالماسورة الرئيسية بمنطقة وابور المياه بمدينة قليوب، مما أدى إلى انقطاعها عن الأهالى.

 

 

وتوجه على الفور إلى مكان العطل، سلامة سابق مدير عام الشبكات، وأحمد عواض مسئول مياه قليوب، ومصطفى مجاهد مدير الحملة، والعاملين بالحملة وفنيين وعمال شبكة المياه.

 

ومن جانبه أكد المهندس سلامة سابق، أن كسر الخط الرئيسى بمنطقة وابور المياه سببها الرئيسى الجاذبية الأرضية وتريح الأرض، لافتا إلى أنهم يعملون بشكل متواصل من الساعة التاسعة صباحا، من أجل إصلاح وصيانة الماسورة لسرعة تشغيل المياه.

 المعدات أثناء الإصلاح
>

العمال أثناء عملية الإصلاح 

جانب من الإصلاحات 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل