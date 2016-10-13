سعد هنداوي يعلن تفاصيل مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة

صرح المخرج سعد هنداوى المدير الفنى لمسابقة سينما الغد الدولية التى يتم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن عدد الأفلام التى تقدمت للمشاركة فى المسابقة فى دورتها الثالثة لهذا العام قد تجاوز خمسة أضعاف العدد الذى تقدم فى العامين الماضيين، حيث يقوم عدد كبير من مخرجى الأفلام حول العالم بتسجيل و إرسال أفلامهم على موقع المسابقة الرسمى عبر الانترنت، كما أنه يسعى بنفسه لجلب الأفلام الجديرة بالمشاركة عن طريق سفره لحضور عدد من المهرجانات الدولية على مدار العام.

أضاف هنداوي أنه يقوم خلال حضور المهرجانات المختلفة بمقابلة المخرجين العالميين واختيار الأفلام للمشاركة فى المسابقة.

تتضمن لجنة الاختيار عددا من طلبة وخريجى معهد السينما لاختيار 30 فيلم قصير من كل أنحاء العالم مابين أفلام روائية، وتسجيلية، وتحريك، يتنافسون على جائزتين هما جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وعن المعايير التى يتم على أساسها اختيار الأفلام المشاركة يقول أنه بخلاف الشروط التقليدية المتعلقة بزمن الفيلم الذى لايتجاوز مدتة 40 دقيقة، وسنة الإنتاج 2015/2016 ، فلابد أن يكون الفيلم يعرض للمرة الأولى فى الشرق الأوسط و أفريقيا على الأقل إذا لم يكن يعرض عالميا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن جودة الفيلم ومابه من تجديد على مستوى الشكل والتكنيك عامل مهم جدا فى اختيار الأفلام المشاركة.

الجدير بالذكر أن مواعيد العرض اليومية لأفلام المسابقة طوال أيام المهرجان ثابتة لاتتغير وتمتد لمدة ساعة ونصف يعرض خلالها حوالى خمسة أفلام يليها نصف ساعة لمناقشة صناع الفيلم.

وعن لجنة تحكيم المسابقة قال هندواى أن اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء هم مخرج من أسبانياومخرج من الهند وسينمائية من مصر لم يتم الاتفاق النهائى معها حتى الآن

> يذكر أن مسابقة سينما الغد الدولية قد بدأت فى الدورة36 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتي كان يترأسها الناقد الكبير سمير فريد واستمرت المسابقة بعد تولي الناقدة ماجدة واصف المسئولية في دورة العام الماضي وهذا العام .