«الدفاع الروسية» تبدى استعدادها لتوفير خروج آمن للمسلحين والمدنيين من شرق حلب

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية اليوم الخميس استعدادها لضمان خروج آمن للمسلحين بأسلحتهم وإخراج المدنيين من شرق حلب.

وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية الفريق سيرجي رودسكوي – حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن “الدول الغربية تتجاهل استخدام المسلحين في سوريا للمدنيين كدروع بشرية”, مضيفا أن الغرب يشن حملة إعلامية ضد روسيا من خلال اتهامها بقصف حلب بشكل عشوائي.

وشدد رودسكوي على أن روسيا مستعدة للمساعدة في عملية نقل المساعدات الإنسانية الى المنطقة الشرقية من حلب، مشيرا إلى ضرورة توفير ضمانات أمنية من جانب المسلحين العاملين هناك وذلك لتجنب تكرار الهجمة التي تعرضت لها قافلة الأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الماضي.

أ ش أ