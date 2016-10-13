مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثى سير بسوهاج

مراسل«ONA»:

شهد طريقا سوهاج – سفاجا الصحراوى، دائرة قسم الكوثر وطريق سوهاج البحر الأحمر، وقوع حادثين منفصلين، ونتج عن الأول إصابة شخصين وعن الثانى مصرع شخصين ، وتم نقل المتوفيين والمصابيين للمستشفيات ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريقين.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين من إدارة عمليات النجدة عن وقوع حادثين منفصلين بطريقى سوهاج سفاجا وسوهاج البحر الأحمر ووجود متوفيين ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن، رئيس فرع بحث الشرق بإنقلاب السيارة رقم “4723 ر ق د” نقل بمقطورة محملة بالأسمنت قيادة “مصطفي محمد . ا”، 35 سنة سائق ، ويقيم كفر صقر الشرقية وسقوطها من أعلي الوصلة الجبلية بالطريق .

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة “محمد.ص.إ.ش”،38 سنة تباع ، ويقيم بذات الناحية، وتم نقلهما لمستشفي أخميم المركزي جاري سؤال المصابين فور إمكانية ذلك.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 406 إداري القسم لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء الحادث الثانى علي طريق سوهاج البحر الأحمر بالكيلو 10 دائرة المركز أثناء سير السيارة رقم 32636 نقل سوهاج قيادة مكاري مجدي مشرقي31 سنة سائق ، ويقيم ببيت خلاف دائرة مركز جرجا، اصطدمت بسيارة ملاكي “بدون لوحات معدنية” قيادة فريد فخري معوض عبد المسيح 48 سنة موظف ويقيم عرب الأطاولة دائرة المركز قادم بالاتجاه المقابل نجم عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية ،علي بدر عطية الله 31 سنة مزارع ويقيم بيت خلاف دائرة مركز جرجا من مستقلي السيارة الأولي وإصابة قائد السيارة الأولي بسؤال ميمي راضي بولس خله 32 سنة مدرس أحد أهلية المتوفي الأول وخالد بدر عطية الله 35 سنة عامل شقيق المتوفي الثاني أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية وجاري الاستعلام عن حالة المصاب .

وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12656 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.