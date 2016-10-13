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خروج حمدى قشطة وجار إخلاء سبيل هيثم محمدين من مركز شرطة الصف

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خروج حمدى قشطة وجار إخلاء سبيل هيثم محمدين من مركز شرطة الصف خروج حمدى قشطة وجار إخلاء سبيل هيثم محمدين من مركز شرطة الصف

>كتب إيهاب المهندس

أكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن الناشطين هيثم محمدين، وحمدى قشطة، عضوى 6 إبريل أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أنهما غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حمدى قشطة تم إخلاء سبيله من قسم شرطة الهرم صباح اليوم، ولكن هيثم محمدين جارى إخلاء سبيله من قسم شرطة الصف.

كانت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت إخلاء سبيل الناشطين هيثم محمدين، وحمدى قشطة، عضوى 6 إبريل، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية، بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة إلى "محمدين" تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات فى منزله بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام.


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