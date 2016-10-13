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ضبط 500 طن أرز شعير مخزنة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط 500 طن أرز شعير مخزنة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط 500 طن أرز شعير مخزنة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 500 طن أرز شعير داخل شونة بإيتاى البارود تم تخزينها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

 

وكان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين قد شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "  وائل ح ا " المدير المسئول عن شونة أرز ببندر إيتاى البارود، وبداخلها 500 طن أرز شعير تم تخزينها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.


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مصر 365

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