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4 مكونات مضادة للدهون في تنظيف فرن الغاز

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الخميس 13-10-2016 17:11

قد يصعب القضاء على الدهون المتراكمة على فرن الغاز، لا سيما عندما تعجز مواد التنظيف الكيميائية على معالجة هذه المشكلة! وبالمقابل، تقوى المكونات الغذائية الآتية على التنظيف، بسهولة:

1. ملح الليمون: يُذوّب القليل من ملح الليمون في كوب من الماء، ويُسكب هذا الخليط على البقع، ثم تُدعك  الأخيرة بإسفنجة مبلّلة بالماء الدافئ والصابون. وأخيراً، تُجفّف بقطعة من القماش.

2. الخلّ الأبيض: يُسكب بضع قطرات من الخلّ الأبيض على بقع ، وتترك لحوالي ربع ساعة، قبل أن تُمسح بقطعة من القماش المبلّل بالماء والصابون.

3. ملح الطعام: تُنثر قبضة من الملح على بقع الدهون العنيدة، وتُمسح بإسفنجة نظيفة، بعد حوالي 10 دقائق.

4. الزيت النباتي: يبدو الأمر مفاجئاً، إلا أن غمس قطعة من القماش بقليل من الزيت النباتي، مهما كان نوع الأخير، ومن ثم دعك الشحوم بها، يساعد على نزع دهون فرن الغاز، كما إضفاء اللمعان على سطح الأخير. ثم، يُنظّف فرن الغازبالماء والصابون، ويُجفّف جيداً.

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سيدتي

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