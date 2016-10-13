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البرلمان التايلاندي ينهي اجتماعا من دون دعوة خليفة للملك الراحل لتسلم العرش

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البرلمان التايلاندي ينهي اجتماعا من دون دعوة خليفة للملك الراحل لتسلم العرش البرلمان التايلاندي ينهي اجتماعا من دون دعوة خليفة للملك الراحل لتسلم العرش

 

برايوت تشان أوتشا

أنهت الجمعية الوطنية التايلاندية اجتماعا استثنائيا يوم الخميس من دون توجيه الدعوة لخليفة للملك الراحل بوميبون ادولياديج لتسلم العرش.

والتقى أعضاء الجمعية في وقت متأخر من يوم الخميس ووقفوا تسع دقائق حدادا. وكان المجلس قد دعا في وقت سابق إلى جلسة خاصة عقب أنباء وفاة الملك.

وبحسب رويترز قال بيراساك بورجيت نائب رئيس الجمعية التشريعية الوطنية لرويترز “اليوم لم يحدث شيء. نعد للخطوات التالية.”

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا يوم الخميس إن تعيين خليفة للملك سيتم لاحقا وإن ولي العهد طلب بعض الوقت للحداد مع الشعب التايلاندي.

وأضاف للصحفيين “لننتظر الوقت المناسب.”

ومن المتوقع أن يخلف ولي العهد الأمير ماها فاجيرالونجكورن والده.

 

 

 

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