بالصور..انتهاء دورة «إدارة التغيير» بمطار القاهرة الدولى

انتهاء دورة “إدارة التغيير” بمطار القاهرة الدولى، والتى تناولت المقصود بالتغيير التنظيمى، واهميته وتطويره مرورا بالنموذج المتكامل لادارة التغيير والتطوير، والتعرف على استراتيجيات إدارة التغيير ومدى إمكانية تطبيقها على شركة الميناء.

> وقال المحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، في بيان للشركة، “انعقد البرنامج بمركز التدريب الداخلى بالشركة فى الفترة من 9 أكتوبر حتى 13 أكتوبر، لتطوير المنظومة الإدارية بالشركة، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية لرفع كفائة العنصر البشرى والارتقاء بمستوى أدائه، وذلك فى إطار السعى الدائم لشركة ميناء القاهرة الجوى للتطوير”.

وحاضر الدورة، كل من الدكتور شريف أبو فرحة “خبير التنمية البشرية”، والدكتور محمد حسين سمير “استاذ الإدارة فى جامعة لندن، وزميل الأكاديمية البشرية، وعضو مجلس العلماء المصرى”، والذى قام بتسليم الشهادات للسادة المتدربين عقب انتهاء الدورة.