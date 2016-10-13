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«السياحة» تقرر تحصيل فواتير الإقامة من السياح بالعملة الأجنبية

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«السياحة» تقرر تحصيل فواتير الإقامة من السياح بالعملة الأجنبية «السياحة» تقرر تحصيل فواتير الإقامة من السياح بالعملة الأجنبية

 

يحيى راشد وزير السياحة

وافق يحيى راشد وزير السياحة على مطالب قطاع المشئات الفندقية والسياحية بشأن ألية التعامل بالنقد الأجنبى للنزلاء المقيمين بالمنشأت الفندقية، نظرًا لتضرر بعض الفنادق من قيام الشركات السياحية بسداد فواتير الإقامة والحجوزات للأفواج السياحية بالجنية المصرى، بالرغم من قيام تلك الشركات بالتحصيل من عملائها بالعملة الأجنبية.

وقرر راشد، فى خطاب مرسل لغرفة شركات السياحة، أن يتم تحصيل فواتير الإقامة من النزلاء الأجانب بالعملة الأجنبية، وفى حالة السداد بالجنية المصرى، يتم تقديم إيصال يفيد استبدال العملة من أحد البنوك الوطنية بالدولة، وكذلك قرر السماح للأجانب المقيمين بسداد فواتيرهم بالجنية المصرى بعد تقديم ما يفيد صلاحية تصريح الإقامة الخاصة بهم، فضلًا عن إلزام شركات السياحة بسداد قسمة الحجوزات بالعملة الأجنبية المتعاقد عليها أو تقديم إيصال يفيد بإستبدال العملة من أحد البنوك الوطبية بالدولة.

 

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