الكاتبة كلوديا مرشليان بعد فوزها في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016: سعيدة جداً بالنتيجة

بيروت- سيدتي نت

الكاتبة كلوديا مارشليان، شكرت "سيدتي " على الإستفتاء السنوي لأعمال ومسلسلات ونجوم رمضان، والذي اختار بنتيجة التصويت مسلسل "وين كنتي" كأفضل مسلسل لبناني في رمضان 2016.

علقت كلوديا مارشليان على الفوز وقالت" أنا سعيدة جداً بالنتيجة وبتصويت الناس لمسلسل "وين كنتي" لأنهم من خلال تصويتهم عبروا عن ردة فعلهم تجاهه وعن إعجابهم به، وأكدوا أنهم أحبوه وتابعوه عند عرضه في شهر رمضان 2016".

وعما إذا كانت النتيجة لم تفاجئها قالت الكاتبة كلوديا مارشليان" بل أنا سعيدة جداً بها ولكنني أنتظر هذه النتيجة وأتوقع الفوز لأنني كنت أتابع ردود فعل الناس عليه ونسب المشاهدة التي كان يحققها مسلسل"وين كنتي".

وتقدمت مارشليان بالشكر إلى كل من شارك في ولادة مسلسل "وين كنتي" وقالت " شكراً للمخرج سمير حبشي. شكراً للمنتج مروان حداد وشكراً لكل ممثل شارك في المسلسل، لأننا اشتغلنا جميعاً يداً واحدة وبمحبة وصدق لتقديم الأفضل والحمد لله أننا حصدنا نتيجة تعبنا".

كما وجهت كلوديا مارشليان كلمة إلى مجلة " سيدتي" وقالت " شكراً "سيدتي" وشكراً لكل الصحافة العربية، لأنها من خلال متابعتها للدراما العربية فإنها تساهم بنهضتها. الصحافة هي عنصر أساسي من عناصر صناعة الدراما، لأنها بنقدها سواء السلبي أو الإيجابي، فإنها توصلها إلى أماكن متقدمة ويكون لها دور مهم في تطورها وتقدمها".