المخرج سامر برقاوي: أعتز بالفوز من مجلة "سيدتي" التي تحتل موقع الصدارة في الصحافة العربية

المخرج سامر برقاوي الذي فاز مسلسله "نص يوم" بجائزة أفضل مسلسل درامي سوري في استفتاء 2016 الذي أجرته مجلة "سيدتي" وفاز هو عن فئة أفضل إخراج عن المسلسل ذاته، تحدث في البداية عما إذا كان أصبح مدمناً على الفوز بالجوائز بالمسلسلات التي يشارك فيها، فقال ضاحكاً "هذا تمنّي وهدف وجهد وتعب.

انا أقدر تماماً أن تكون الجائزة من مجلة راقية كمجلة "سيدتي" التي تحظى بحجم كبير من القراءة والمتابعة على مستوى العالم وتحتل الصدارة في الصحافة المقروءة. فوز مسلسل "نص يوم" بالمرتبة الأولى هو انعكاس لحجم المتابعة له والتي لمسناها من خلال ردود الافعال والدوائر التي كنا على إحتكاك معها. نحن كنا نشعر أننا متجهون صوب الفوز، عدا عن أننا قمنا بكل ما هو مطلوب بأدق وأصغر تفصيل".

وعن أهمية تجربة مسلسل "نص يوم" قال برقاوي: أهم ما فيها أنها خطوة إلى الإمام عن السنة التي سبقتها. نحن نحرص على تقديم المختلف وأن نحافظ في الوقت نفسه على الجودة، وأن نكون عند حسن ظن المتابعين".

وعن الإنتقادات التي أحاطت بمسلسل "نص يوم"، أجاب برقاوي" هي طبيعية وعادية. أي شيء جديد يعاني من الانتقادات. نحن قدمنا نوعاً جديداً من الدراما في مسلسل "نص يوم" وهو يحتاج إلى وقت لكي يعتاد الناس عليه".

وعن أهمية تواجد نفس فريق العمل للسنة الثالثة على التوالي في مسلسل "نص يوم" ومساهمة هذه الناحية في نجاحه، قال برقاوي "حالياً، نحن نحضر للعمل الرابع. بالنسبة إلينا، التجربة لا تتوقف عند مسلسل واحد، بل على تراكم تجارب نحاول من خلالها تجاوز الأخطاء الماضية، وفي الوقت نفسه أن نحسّن وأن نختلف، وهذا الأمر لا يتحق إلا من خلال اختيار أفضل العناصر في الفريق، وإعادة النظر في الأخطاء في التجربة السابقة".

وعن الجديد والمختلف الذي تم تقديمه في مسلسل "نص يوم" قال برقاوي " نحن قدمنا دراما التشويق والرومانسية من خلال مسلسل "يوم نص" بهدف توسيع شريحة المشاهدة. فانضم إلى جمهورنا السابق جمهور جديد يحب "الأكشن" ونحن نجحنا في ذلك. ففي مسلسل "نص يوم" كانت هناك شريحة من المشاهدين لم تكن موجودة في "تشيللو" أو "نص يوم"، تجسدت بفئات عمرية معينة تابعت العمل".

وعن المنحى الدرامي الجديد الذي يخططون لتقديمه في العمل المقبل، قال برقاوي" نحن سنتجه نحو الواقع الراهن بدل التركيز على الشخصيات والمجتمع المحيط فيها، سنقدم في جديدنا موضوعاً راهناً وعلى تماس مع الحياة. في عملنا المقبل سنقدم التداعيات الإجتماعية التي نتجت عن الأزمة السورية، ولكن بعيداً عن السياسة".

ووجه برقاوي كلمة الى مجلة "سيدتي" وقال: أعتز بالفوز من مجلة تحتل الصدارة في الصحافة المكتوبة في العالم العربي. شكراً للمتابعة والإهتمام".