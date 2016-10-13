أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تزوجت رويدا عطية بالسر سابقاً؟

Google+ Print

الخميس 13-10-2016 15:50

بعد أن أعلنت الفنانة رويدا عطية عن خطوبتها من الفنان إسماعيل مناسترلي، عاد خبر الزواج الأول لرويدا سراً من نجم "أرب أيدول" عبد الكريم حمدان للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أكد الخبر الثاني، سابقاً، والذي نفاه في ذلك الحين الطرفان، بينما أكده أكثر من مصدر، ومنهم متعهد الحفلات حسام حطيني، الذي قال منذ عامين تقريباً إن رويدا قد طالبت بتسليم أجر حفلتها التي قامت بها في دبي لزوجها الفنان عبد الكريم حمدان، عندما كان مقيماً في بيروت، حيث ادعى متعهد الحفل، أن حسابه البنكي في لبنان، وطلب منها أن يكون التسليم في بيروت.
يشار إلى أن عقد الزواج المزعوم بين رويدا وعبدالكريم قد انتشر منذ فترة قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت بنشره مديرة الشركة السابقة التي كانت تعمل معها رويدا عطية «عنود»، ولا يزال الأمر منفياً من قبل الطرفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي