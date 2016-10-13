هل تزوجت رويدا عطية بالسر سابقاً؟

بعد أن أعلنت الفنانة رويدا عطية عن خطوبتها من الفنان إسماعيل مناسترلي، عاد خبر الزواج الأول لرويدا سراً من نجم "أرب أيدول" عبد الكريم حمدان للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أكد الخبر الثاني، سابقاً، والذي نفاه في ذلك الحين الطرفان، بينما أكده أكثر من مصدر، ومنهم متعهد الحفلات حسام حطيني، الذي قال منذ عامين تقريباً إن رويدا قد طالبت بتسليم أجر حفلتها التي قامت بها في دبي لزوجها الفنان عبد الكريم حمدان، عندما كان مقيماً في بيروت، حيث ادعى متعهد الحفل، أن حسابه البنكي في لبنان، وطلب منها أن يكون التسليم في بيروت.

يشار إلى أن عقد الزواج المزعوم بين رويدا وعبدالكريم قد انتشر منذ فترة قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت بنشره مديرة الشركة السابقة التي كانت تعمل معها رويدا عطية «عنود»، ولا يزال الأمر منفياً من قبل الطرفين.