كارين رزق الله عن فوز مسلسلها باستفتاء "سيدتي" الرمضاني: "سيدتي" تمنح الجوائز لمن يستحق

بيروت- سيدتي نت

الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، عبّرت عن فرحها بنتائج باستفتاء "سيدتي" الذي أشار إلى أن مسلسل " مش أنا" هو أفضل مسلسل لبناني في رمضان 2016.

كارين رزق الله تحدثت بداية عن أهمية النص الذي كتبته، والذي لعب دوراً في فوز مسلسل "مش انا" في الاستفتاء الذي أجرته "سيدتي" وقالت"لا شك أن القصة هي الأهم في نجاح أي عمل، ومن ثم يأتي دور العناصر الأخرى كالممثلين والإخراج والإنتاج".

وأشارت كارين رزق الله أنها كانت تتوقع الفوز إلى حد ما وأضافت " الشعب اللبناني أحب مسلسل "مش أنا" وقصته قريبة من الواقع . من لا يعمل لا يمكن أن يتوقع النجاح، ونحن اشتغلنا وحصدنا النجاح ولكننا لم نتوقع أن يحقق المسلسل مثل هذا "الرايتينغ" الخيالي".

وتقدمت كارين رزق الله بالشكر للمشاهدين وكل من دعم المسلسل وكانوا أوفياء له، وتابعت "الناس هي التي تحسم النتجية وأي الأعمال تستحق الفوز. في بداية رمضان الناس يشاهدون أكثر من عمل، وبعد عدة أيام يحرصون على متابعة العمل الذي يعجبهم".

وتقدمت كارين رزق الله بالشكر إلى مجلة "سيدتي" وأشارت إلى أنها تتابع استفتاءها السنوي، وقالت " أشكر مجلة "سيدتي" وكل فرد فيها خصوصاً وأنها تحرص كل عام على إجراء استفتاء حول دراما رمضان ، وتمنح جوائزها لمن يستحق. ونحن نعد بمسلسل جديد لرمضان 2017 ونتمنى أن يحظى بإعجاب الناس".

كارين رزق الله التي رأت أن الدراما اللبنانية تغيرت نحو الأفضل من بعد مسلسل " قلبي دق" الذي كتبته ومثلت فيه والذي عرض في رمضان 2015 أوضحت " الدراما اللبنانية من بعد مسلسل "قلبي دق" حققت نقلة نوعية لأنه كان عملاً مختلفاً عن كل المسلسلات اللبنانية التي عرضت قبله. نحن قدمنا الدراما الإجتماعية التي تحاكي الواقع وهذا ما ميزنا عن الآخرين".

كما أشارت كارين رزق الله أن عملها لرمضان 2017 سيكون من كتابتها وتمثيلها وسيشاركها في بطولته الممثل بديع أبو شقرا الذي شاركها أيضاً في بطولة مسلسل "مش أنا".