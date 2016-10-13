جائزة نوبل للآداب تمنح للمؤلف الموسيقي بوب ديلان

منحت جائزة نوبل للآدب لمؤلف الأغاني الأمريكي بوب ديلان Bob Dylan اليوم، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة لمؤلف موسيقي ما شكل مفاجأة كبيرة.

ومن جهتها أوضحت الأكاديمية السويدية أن قرار منح النجم البالغ من العمر 75 عاماً جاء لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الامريكي.

وما إن تم الإعلان عن فوز ديلان في قاعة البورصة العريقة في ستوكهولم حتى علا التصفيق بشكل ملفت.

وقد قالت الأمينة العامة للأكاديمية سارا دانيوس في حديث لأحد التلفزيونات السويدية أن أعضاء الاكاديمية عبروا عن "تماسك كبير" في إطار هذا الخيار.

يشار إلى أن جائزة فرع الآداب هي آخر جائزة ضمن الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذا العام، وتعود تسميتها إلى اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

يذكر أن بوب ديلان أصدر في أيار/مايو ألببومه الـ37، ومن المتوقع أن يحصل على مكافأة مالية قدرها 8 ملايين كورونة سويدية (906 الاف دولار) بعد نيله هذه الجائزة.

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