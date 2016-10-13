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الجيش الأمريكي يقصف مواقع باليمن بعد هجمات صاروخية على مدمرة أمريكية

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الجيش الأمريكي يقصف مواقع باليمن بعد هجمات صاروخية على مدمرة أمريكية الجيش الأمريكي يقصف مواقع باليمن بعد هجمات صاروخية على مدمرة أمريكية

أرشيفية

قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي شن يوم الخميس ضربات بصواريخ كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين الموالين لإيران في اليمن ردا على هجمات صاروخية فاشلة هذا الأسبوع على مدمرة للبحرية الأمريكية.

وبعد عدة ساعات قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن إيران أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عدن يوم الخميس لتنتزع لنفسها موطئ قدم عسكريا في المياه قبالة اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فيما يبدو على الطبيعة المحدودة للضربات التي استهدفت الرادار المستخدم في إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المدمرة الأمريكية ماسون في يومي الأحد والأربعاء.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك “هذه الضربات المحدودة للدفاع عن النفس نفذت لحماية أفراد جيشنا وسفننا وحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم.”

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن المدمرة نيتز أطلقت صواريخ توما هوك نحو الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وقال أحد المسؤولين “كانت هذه الرادارات نشطة خلال الهجمات السابقة ومحاولات الهجوم على سفن في البحر الأحمر” من بينها المدمرة ماسون مشيرا إلى أن مواقع الرادارات في مناطق نائية حيث خطر وقوع خسائر بين المدنيين محدود.

وقال المسؤول إن المناطق الثلاث في اليمن التي استهدفت فيها الرادارات هي قرب رأس عيسى وإلى الشمال من المخا وقرب الخوخة.

وذكرت مصادر بحرية لرويترز أن مواقع ضربت في منطقة الضباب بمحافظة تعز وهي منطقة نائية مطلة على مضيق باب المندب مشهورة بالصيد والتهريب.

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