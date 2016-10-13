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منذر رياحنة ينافس بـ «دقة قلب» في مهرجان القاهرة للتلفزيون 2016

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منذر رياحنة ينافس بـ «دقة قلب» في مهرجان القاهرة للتلفزيون 2016 منذر رياحنة ينافس بـ «دقة قلب» في مهرجان القاهرة للتلفزيون 2016

منذر ريحانة من دقة قلب

 

 

صرح محمد الطراونة مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، أن المؤسسة تنافس هذا العام في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، والذي سينطلق يوم 30 أكتوبر الجاري بمسلسل “دقة قلب”، ضمن مسابقات مهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي.

مسلسل دقة قلب بطولة : منذر رياحنة، و ريما الشيخ، وتيسير البرجي، وأشرف طلفاح، وأحمد مشتهي، ومن تأليف وإخراج رولا حجه، ويجسد منذر من خلال أحداث المسلسل شخصية شاب بسيط يتم إيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، متناولًا الأسباب التي أدت إلى ذلك، بالإضافة إلى قصة الحب التي نشأت بينه وبين إحدى الفتيات، والتي تحاول مساعدته في الخروج من مأزقه.

ويذكر أن رئيس مهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي، في دورته الخامسة، هو المخرج محمد النجار ورئيس لجنة التحكيم هو المنتج ممدوح يوسف.

 

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