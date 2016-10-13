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المجلس المصرى للمحليات يعلن دعمه للمؤتمر الأول لشباب مصر بشرم الشيخ

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المجلس المصرى للمحليات يعلن دعمه للمؤتمر الأول لشباب مصر بشرم الشيخ المجلس المصرى للمحليات يعلن دعمه للمؤتمر الأول لشباب مصر بشرم الشيخ

>كتب محمد الجالى

أعلن شباب المجلس المصرى للمحليات دعمه لفكرة المؤتمر الأول لشباب الذى سيعقد فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيىسى فى 25 أكتوبر الجارى.

 

وأوضح شباب المجلس المصرى للمحليات، فى بيان،  أن هذه الدعوة ماهى إلا استكمال لسلسلة الحوارات التى بدأتها الدوله المصرية مع الشباب .

 

وطالب بتمثيل كافة شباب القوى الوطنية المؤمن بفكرة الدولة من كافة التيارات السياسية من أجل تلاقى الأفكار والعمل على التواصل الدائم والمستمر مع الدولة المصرية والقيادة السياسية وكافة شباب مصر  لنقل كافة المقترحات التى تخص أمور الشباب فى الفترات القادمة.

 

وأكد شباب المجلس المصرى للمحليات أن الطريق الأمثل للتحول الديمقراطى هو فتح باب الحوار دائما من أجل بناء مصر المستقبل لكى تحيا مصر بشبابها.

 

وتكون الكيانات المشاركة فى المجلس المصرى للمحليات، من (حزب الغد- تنسيقية شباب مصر- فى حب مصر للمحليات -المحليات للشباب  -حزب الاحرار -حزب الوفاق القومى -حزب مصر العروبة -مؤسسة أبو العزايم-مجلس القبائل العربية- المجلس الأعلى للفلاحين- المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين- المنظمه المصريه لحقوق الانسان- منظمة الشعوب والبرلمانات العربيه- حزب التحرير المصرى-حزب الشعب الديمقراطى -حزب المواجهة- حزب الأمة- حزب فرسان مصر- حزب مصر 2000)


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