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"اليونسكو" يقر مشروع قانون يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين

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"اليونسكو" يقر مشروع قانون يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين "اليونسكو" يقر مشروع قانون يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين

>كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أقرت بحضور 58 دولة فى باريس، مشروع قرار يؤكد عدم وجود أى ارتباط دينى بين المسجد الأقصى فى مدينة القدس واليهود، معتبرةً إياه مكاناً مقدساً للمسلمين.

 

و قالت الصحيفة، إن المنظمة صوتت على مشروع القرار، حيث تم تأييده من قبل 24 دولة،  فيما امتنعت 26 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 6 دول، مع غياب دولتين عن الحضور.

 

من جانبه، دعا وزير الزراعة الإسرائيلي أوري إرائيل، إلى تكثيف الوجود اليهودى فى الأقصى والإطاحة بالمشروع الذى تم إقراره من قبل اليونسكو اليوم.

 

 


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