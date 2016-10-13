استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمدارس بالمنوفية

مراسل «ONA»:

أجرى الدكتور معتمد يوسف مدير عام الإدارة الصحية بأشمون، فى محافظة المنوفية، جولة تفقدية لعدد من المحال التجارية والمطاعم والأفران من أجل تامين الأغذية التى يتناولها المواطنون ولمواجهة مروجى المنتجات مجهولة المصدر.

رافق مدير الإدارة، فريق من قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، ضم كلًا من عبد الحميد ياسين وأحمد جابر وأحمد عبدالله وإبراهيم رمضان وبمرافقة لجنة من مكتب تموين أشمون.

وأوضح يوسف، أنه تم المرور على محلات البقالة والمطاعم والأفران الأفرنجى والباعة الجائلين والمرور على بعض المدارس بأشمون، للتأكد من النظافة العامة ودورات المياه وجودة الأغذية بمقاصف المدارس.

وأضاف،أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالنسبة للمنشآت الغذائية، لافتا إلى أنه تم التنبيه على مديرى المدارس بالحرص على النظافة وسلامة الأغذية بها.