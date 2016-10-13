الحوثيون يحذرون أمريكا من شن مزيد من الهجمات باليمن

حذر الحوثيون الولايات المتحدة من توجيه ضربات لأراض يمنية مجددا بعدما استهدفت صواريخ كروز أمريكية مواقع رادار ساحلي يوم الخميس ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وبحسب رويترز نقلت وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون عن العميد الركن شرف لقمان المتحدث باسم قوات يمنية تقاتل إلى جانب الحوثيين قوله “الاعتداء الأمريكي المباشر واستهداف الأراضي اليمنية صباح اليوم ليس مقبولا وسيتم التعامل مع أي تطورات بما يناسبها” مؤكدا الحق “في الدفاع عن سيادة اليمن وحماية حدودها البرية والبحرية”.

وجدد نفي ضلوع قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في الهجمات الصاروخية على السفينة الحربية الأمريكية.